В Волгограде на День народного единства устроят большой праздник в пойме Царицы
Основные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в основном непосредственно 4 ноября. Большой праздник собираются провести в пойме реки Царицы напротив музея «Россия-моя история». Для волгоградцев выступит школа кавказских танцев «Саирме», «Казачья воля», ансамбль SMS, группа «Странники», и другие волгоградские артисты. Казаки запланировали также показательные номера с шашкой: фланкировка и рубка лозы.
Специальную программу составили и для детворы. Скучно точно не будет.
1 ноября, в пятницу, в Волгограде состоится фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Ориент». В нем примут участие около тысячи человек. А для любителей истории 1 же ноября предлагают написать «Большой этнографический диктант».
Свои мероприятия намечены и в каждом районе города. Так что можно с интересом провести выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU