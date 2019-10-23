В Волгограде на День народного единства устроят большой праздник в пойме Царицы

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-23T10:34:52+03:00

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Основные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в основном непосредственно 4 ноября. Большой праздник собираются провести в пойме реки Царицы напротив музея «Россия-моя история». Для волгоградцев выступит школа кавказских танцев «Саирме», «Казачья воля», ансамбль SMS, группа «Странники», и другие волгоградские артисты. Казаки запланировали также показательные номера с шашкой: фланкировка и рубка лозы.

Специальную программу составили и для детворы. Скучно точно не будет.

1 ноября, в пятницу, в Волгограде состоится фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Ориент». В нем примут участие около тысячи человек. А для любителей истории 1 же ноября предлагают написать «Большой этнографический диктант».

Свои мероприятия намечены и в каждом районе города. Так что можно с интересом провести выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU