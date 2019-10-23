В Волжском ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-23T09:56:43+03:00

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ДТП произошло около семи вечера на улице Ленина в Волжском . 17-летняя девушка дождалась, когда загорится зеленый и смело шагнула на пешеходный переход. Но перейти дорогу не успела. Ее сбила машина. Вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, водитель только сильнее нажал на газ. Подростку потребовалась помощь медиков. Сейчас полиция разыскивает сбежавшего с места ДТП автомобилиста. Когда его найдут, он ответит не только за сбитого пешехода и нарушение правил дорожного движения, но и за оставление места аварии.

Еще одного человека сбили в Красноармейском районе Волгограда. В половине восьмого утра 53-летний мужчина на «Нива Шевроле» ехал в сторону Кировского района по улице Лазоревой. ОН не заметил 18-летнюю девушку, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами.

- Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU