Оператор и провайдер сотовой связи поможет волгоградским школьникам подготовиться к госэкзаменам

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-23T09:32:46+03:00

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МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсы для подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Дополнительные знания можно получить по основным базовым предметам – математике, русскому и английскому языкам.

Занятия проходят в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от учебной дисциплины программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

- Эффективность программы уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более трети, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в шесть процентов лучших учеников по результатам в России, – отметил руководитель проекта Smart University в МТС Ярослав Смирнов

ИСТОЧНИК KP.RU