Оператор и провайдер сотовой связи поможет волгоградским школьникам подготовиться к госэкзаменам
МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсы для подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Дополнительные знания можно получить по основным базовым предметам – математике, русскому и английскому языкам.
Занятия проходят в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от учебной дисциплины программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.
Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.
- Эффективность программы уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году составил 83 балла. Более трети, сдавших ЕГЭ по математике, вошли в шесть процентов лучших учеников по результатам в России, – отметил руководитель проекта Smart University в МТС Ярослав Смирнов
ИСТОЧНИК KP.RU