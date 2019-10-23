В Волгограде УК наказали за рассадник тараканов в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-23T09:27:41+03:00

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Если вы думали, что тараканы, это далекое прошлое, то глубоко ошибались. для кого-то это ужасное настоящее. Например, для жителей дома по улице Рионская, 6. Местные жители устали бороться с полчищами этих насекомых. Они поселились не только в квартирах, из которых их упорно пытались выселить жильцы, но и на лестничных клетках, в подвальных помещениях. Управляющая компания «МУК» особых мер не принимала. Тогда жильцы обратились в Роспотребнадзор по Волгоградской области, который выехал на место с проверкой.

Специалистам долго искать синантропных членистоногих не пришлось - выбежали навстречу, пугая нежданных гостей. Тараканов занесли в специальный протокол.

Теперь Муниципальная управляющая компания должна заплатить штраф в 18 тысяч рублей. Кроме того, все-таки заняться санацией территории или нанять специалистов для этих работ.

ИСТОЧНИК KP.RU