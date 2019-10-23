2019-10-23T08:52:46+03:00
Общество

Волгоградский Роспотребнадзор: девять процентов молочной продукции – фальсификат

Ведомство проверило 1216 проб
Екатерина МАЛИНИНА
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Не все молоко, что на полках в магазинах.Не все молоко, что на полках в магазинах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Когда мы покупаем продукты в магазине, мы рассчитываем на то, что они качественные и состоят из того, что написано на этикетке. Особенно это касается молочки, ведь мы даем ее детям постоянно. Но, к сожалению, не все производители честные. Роспотребнадзор по Волгоградской области за 9 месяцев этого года взял 1216 проб молочной продукции. И 9 процентов из них фальсифицированы. То есть внутри совсем не творог, а заменитель и даже не молоко, а имитация. также 3,6 проб не прошли по микробиологической загрязненности.

По всем фактам нарушений вынесено 15 постановлений, сумма штрафов составила 523 тысячи рублей. Также вынесли ревизоры 15 представлений об устранении причин и условий, которые привели к такому результату.

Из оборота изъяли 7 партий молочной продукции общим объемом 16,5 килограммов. Сотрудники ведомства выдали пять предписаний о прекращении реализации продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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