2019-10-22T17:38:03+03:00
Туризм

Волгоградцев приглашают в пойму на грибные туры

В Волгоградской области пик грибного сезона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пора за грибами!Пора за грибами!Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгоградской области сейчас самый пик сезона грибов. Соцсети переполнены фотографиями вкусной добычи. Корзинки опят, груздей, вешенок и даже белых грибов и счастливые лица «тихих охотников» так и зовут в лес. К тому же погода для конца октября стоит просто замечательная. У бывалых грибников есть свои особые места и секреты. А тех, кто и рад бы пойти по грибы, но боится набрать поганок и другой отравы, природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» приглашает в специальные грибные туры.

- В прошлые выходные посетители парка смогли не только познакомиться с удивительными уголками природы, но и собрать хороший урожай грибов. Чаще всего им встречались подтопольники, или тополевая рядовка. Эти грибы растут в тополиных лесах с песчаной почвой, осинниках и особенно вкусны при мариновании или солении. Встречаются в конце октября в пойме также грузди и вешенки, - рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Во время грибного похода сотрудники природного парка покажут самые красивые и самые грибные места, расскажут какие грибы можно встретить в пойме, какие из них можно собирать, а какие нет, как отличить съедобный гриб от ядовитого, а также поделятся фирменными рецептами. Очередной грибной тур пройдет в субботу, 26 октября 2019 года. Записаться на него можно по телефону: 8-961-687-99-73.

Кстати, этот год выдался особенно урожайным грибы и в природном парке «Цимлянские пески». На чемпионате грибников за три часа собрали в восемь раз больше грибов, чем в предыдущие годы – почти 800 килограммов. Меньше ведра никто не набрал. Самый удачливый грибник насобирал 31 килограмм, а самый большой гриб весил 335 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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