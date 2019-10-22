В дань памяти Льва Яшина Ротор выйдет на матч с Лучом в специальных футболках

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-22T17:21:07+03:00

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Сегодня, 22 октября, самому знаменитому советскому вратарю льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Дата, о которой вспоминают все, кто хоть как-то связан с футболом. Вспомнили и в Волгограде курьезный случай, который произошел с Яшиным на игре против прародителя «Ротора» - сталинградского «Трактора».

- Весной 1949 года Яшин выступал за динамовский дубль. На сборах в Гаграх в первой же игре против «Трактора» он пропустил гол от своего коллеги.

Голкипер сталинградцев Василий Ермасов выбил мяч через всё поле, Яшин вышел из ворот, но столкнулся с защитником своей команды - оба игрока упали, а мяч оказался в сетке. В адрес Яшина полетели с трибун колкие фразы: «Где вы только нашли такого?», - вспоминают в пресс-службе СК «Ротор». - Кто знает, может быть именно этот случай на рассвете карьеры позволил Льву Ивановичу достичь невероятных профессиональных высот.

Сине-голубые решили почтить память выдающегося вратаря. И 23 октября на матч с ФК «Луч» волгоградцы выйдут в специальных футболках. А наш вратарь даже примерит чёрный свитер и знаменитую «яшинскую» кепку.

Игра пройдет на «Волгоград Арене» 23 октября. Начало - в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU