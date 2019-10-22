2019-10-22T16:24:31+03:00
Общество

Треть жителей Волгоградской области уже привили от гриппа

Вакцинация в регионе продолжается
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если вы еще не сделали прививку от гриппа, поторопитесь.Если вы еще не сделали прививку от гриппа, поторопитесь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Если вы еще не сделали прививку от гриппа, поторопитесь. Совсем скоро в Волгоградской области похолодает и сезон простудных заболеваний можно будет считать открытым. 750 тысяч волгоградцев уже сделали прививки гриппа - это почти треть населения области. Из них — 4,3 тысячи беременных женщин и 74,8 тысячи школьников. Такие цифры приводят в облздраве. Более 320 тысяч человек привито в Волгограде, 81 тысяча - в Волжском.

- В регионе ведется круглосуточный мониторинг заболеваемости - в настоящее время по всем возрастным группам эпидемический порог не превышен, - отчитываются в региональном управлении здравоохранения.

И добавляют, что вакцинация в медучреждениях региона продолжается — на прошлой неделе в поликлиники поступили очередные партии вакцин для детей и взрослых.

Тем временем, больницы готовятся к эпидсезону. В медучреждениях уже предусмотрены более 1,5 тысячи инфекционных коек, при необходимости их число будет увеличено. Инфекционные отделения стационаров оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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