2019-10-22T16:32:38+03:00
Общество

На Голодном построят современные биологические «очистные»

Новые сооружения смогут очищать стоки, поступающие из 6 районов Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стоки в аэротенках смешают с микроорганизмами, которые способны удалить растворимые части загрязнений.Стоки в аэротенках смешают с микроорганизмами, которые способны удалить растворимые части загрязнений.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Наконец-то за Волгу взялись всерьез. В регионах, где протекает река, реализуются сразу несколько национальных проектов, на экологию уже потрачены миллиарды рублей. И это приносит результаты. Например, в Волгограде за эти деньги построят сооружения биологической очистки на острове Голодном в Кировском районе Волгограда. На данный момент уже определен подрядчик, который выполнит этот проект - победителем аукциона стала компания АО «Акватик».

Что из себя будут представлять новые «очистные» на острове? И для чего они?

Сейчас в Волгу попадают тонны неочищенных стоков, и первоочередная задача сократить их количество с 0,09 до 0,03 кубических километра в год. Для этого на острове Голодный и построят многоступенчатый очистной комплекс.

- Новый современный комплекс биологической очистки будет состоять из специальных резервуаров – аэротенков со вторичными отстойниками, зданий дисковых фильтров, илоуплотнителя и прочего, - рассказывают в администрации региона. - Сначала сточная вода будет проходить механическую очистку, затем в аэротенках ее смешают с микроорганизмами, которые способны удалить растворимые части загрязнений.

Причем все технологические процессы будут управляться автоматически.

После того, как новые технологические линии заработают, комплекс сможет принять и обработать 134 тысячи «кубов» стоков в сутки.

- Этой мощности достаточно, чтобы очистить весь объем хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих сюда из шести районов Волгограда, - уточняют в администрации.

К слову, в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений на острове Голодный уже проложили резервную систему электроснабжения и проложены напорные коллекторы протяженностью 1,8 километров.

- К строительству канализационных сооружений биологической очистки подрядная организация приступит уже в ноябре, - добавляют заказчики.

Напомним, это уже не первый большой проект по реконструкции канализационной системы Волгограда, реализуемый за последние годы. Так, в поселке Аэропорт построен новый Разгуляевский канализационный коллектор, после реконструкции вдвое увеличена мощность ВОС Краснооктябрьского района Волгограда, продолжается строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции вдоль Проломного оврага в Дзержинском районе.

Одновременно обновляется оборудование по контролю за качеством воды для потребителей, обновляются инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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