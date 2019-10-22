2019-10-22T15:16:44+03:00
Происшествия

Астраханец залез по пояс в болото и не смог выбраться

Пришлось вызывать спасателей, чтобы вытянуть мужчину из ила
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГКУ "Волгоспас".Фото ГКУ "Волгоспас".
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Ночь с 21 на 22 октября выдалась у сотрудников службы спасения ГКУ «Волгоспас» неспокойной. Ближе к трем часам ночи, а если точнее - в 02.45 - диспетчеру поступил звонок из Трусовского района Астрахани. Люди рассказали, что в районе Набережной в «умирающем» ерике Солянка застрял мужчина.

В этом году в данный ерик вода почти не зашла, и к осени от него осталась лишь небольшая «лужа». Он превратился в зловонное болотце. И именно в эту вязкую и вонючую жижу зачем-то полез мужчина. Пробравшись на 10 метров вглубь, он застрял в тягучем иле. Да так, что и пошевелиться не мог. Тогда он стал кричать во все горло с просьбой его спасти.

Спасатели ГКУ «Волгоспас» достали мужчину из «болота» и передали медикам. Когда врачи убедились, что его здоровью ничего не угрожает, «пловца» передали сотрудникам правоохранительных органов. Теперь уже полицейские будут выяснять причины неадекватного поведения астраханца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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