В Волгограде бизнес-леди полгода не платила зарплату директору ее ресторана

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-22T15:05:59+03:00

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Некоторые бизнесмены в Волгограде совсем совесть потеряли: людей на работу нанимают, а зарплату не платят. Так, в прокуратуру обратилась 49-летняя женщина, которая более пяти месяцев не получала за свою работу ни копейки. И только после вмешательства правоохранителей ей вернули все заработанное.

Волгоградка устроилась в один из местных ресторанов коммерческим директором. Официально ее зарплата составляла 12,5 тысяч рублей, остальное, видимо, женщине платили «налом». Первые три месяца все шло хорошо, а потом владелица заведения просто перестала платить подчиненной. Та ждала месяц, второй, третий… пятый… На шестой месяц женщина не выдержала и рассчиталась. И сразу пошла в прокуратуру.

- Как показала проверка, деньги на счетах заведения были, причем в достаточном количестве для того, чтобы полностью погасить задолженность перед директором. Однако, эти средства владелица тратила на другие нужды, - говорят в СУ СК по Волгоградской области.

После того, как следователи завели на бизнес-леди уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», она тут же ашла нужную сумму и погасила долг перед уволенной подчиненной. Но дело не закрыто, так что ответственность нерадивая предпринимательница все равно понесет.

ИСТОЧНИК KP.RU