Вернулась за вещами в горящий дом: под Волгоградом погибла мать четверых детей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-22T15:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в Средней Ахтубе начался около 10 часов вечера 21 октября. Не выдержала проводка в старом кирпичном доме по улице Туркестанская: заискрила. Огонь перекинулся на вещи, вскоре пламенем объяло весь дом.

В жилище обитала многодетная семья: муж с женой и их четверо детей. Двоих этим вечером отправили в гости к бабушке. Так что спасались вчетвером. Выбежали без вещей, в чем были. 29-летняя хозяйка решила вернуться в дом: взять хотя бы документы и телефон. Супруг не успел ее удержать: она зашла обратно в двери и больше не вышла. Когда пожарные справились с огнем, то нашли в обгоревшей комнате тело многодетной женщины.

В этот вечер взрослые и дети грелись обогревателем. Он ,скорее всего, и перегрузил старую проводку, которая стала причиной пожара.

Известно, что семья была на учете в органах опеки. Родителей двух мальчишек и двух девчонок периодически видели пьяными. Сейчас отцу предстоит во-первых доказать, что он может заботиться о своих чадах, во-вторых, найти достойное жилье, которое устроит органы опеки. Иначе дети могут попасть в детский дом. Возможно, кто-то из родных сможет стать их опекуном. Пока же погорельцы просят помощи у всех неравнодушных. Все имущество, детские вещи, игрушки, школьные принадлежности сгорели в огне. Так что многодетная семья будет рада любой помощи: одежде, канцелярии, игрушкам.

Детям 10 лет, 7 лет, 3 и 4 года.

Сейчас СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту ЧП и гибели женщины. По ее результатам будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU