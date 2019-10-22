В Волге у астраханских берегов насчитали 201 затонувшее судно

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-22T13:44:09+03:00

А подняли со дна за два года всего 20 плавсредств

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В последние годы состояние Волги не сходит с повестки дня: экологическая обстановка очень тяжелая. И если не предпринять срочные меры, все может закончиться плачевно. Только в Астраханской области в бассейн реки Волги предприятия ЖКХ сбрасывают в год 39 миллионов кубических метров загрязнённых вод. Из них 5,2 миллионов «кубов» - то есть практически седьмая часть - это сточные, неочищенные воды. Такие цифры были озвучены в разговоре губернатора региона Игоря Бабушкина и заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерия Сегизекова.

Также прокурор сообщил, что в Волге и её акватории накопилось 201 заброшенное и затонувшее плавстердство.

- Бесхозные суда мешают судоходству и серьёзно влияют на экологическую обстановку в водных артериях региона. Мы проводим работу по их инвентаризации, — сказал он, — ищем собственников, организуем подъём судов. Всего за два последних года по искам прокурора поднято более 20 плавсредств, - отчитался Сегизеков.

Недавно 9 полузатонувших останков судов, железобетонных понтонов и металлических паромов нашли в водоохранных зонах рек Волга, Кизань и Болда. Уже есть решение суда, по которому администрация МО «Приволжский район» и служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области обязаны освободить акваторию от этого «мусора». Исполнение решения суда — на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU