Mercedes-Benz и Lexus LX: в Волгограде угоняют люксовые иномарки

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-22T12:36:03+03:00

Всех, кто знает о местонахождении машин, просят позвонить в полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Обычно, жертвой угонщиков, становится отечественный автопром. Легче украсть, легче продать и разобрать. Но есть преступники, специализирующиеся на дорогих авто. И видимо, они выбрали Волгоград плацдармом для своей работы. За несколько дней в городе украли сразу две люксовых машины.

Mercedes-Benz 2016 года выпуска исчез у кафе по улице Колосовой, 22а в Кировском районе. Белая машина с госномерами Е073СХ134 пропала около 8 вечера 18 октября. У нее тонированы задние и передние стекла, литые диски и на переднем крыле пару царапин. Цена подобной машины на «Авито» – чуть больше полутора миллионов рублей

22 октября около трех ночи в Красноармейском районе от дома по проспекту Героев Сталинграда, 1 угнали Lexus LX-570 2017 года выпуска. Машина перламутровая, госномер У 001 АА 34. Стекла полностью тонированы, диски литые, установлены аэродинамические обвесы «Хаманн». Стоимость Lexus порядка 5 миллионов рублей.

Все, кто видел машины, или знает, кто может быть причастен к угону, просят позвонить по телефонам 93-21-31, 93-77-75.

ИСТОЧНИК KP.RU