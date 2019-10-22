Волгоградцам предлагают посадить дерево в Волго-Ахтубинской пойме

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-22T15:36:03+03:00

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Волго-Ахтубинская пойма помогает волгоградцам дышать. Ее дубравы и леса снабжают город кислородом. И очень важно сберечь это богатство. Ежегодно пожары, засуха и люди уничтожают сотни деревьев. Чтобы сохранить леса и дубравы необходимо восстанавливать «лесной фонд». Этим и предлагают заняться волгоградцам 26 октября. В субботу пройдет большая акция по посадке деревьев. В запасе у организаторов 4 тысячи саженцев дуба.

Всем желающим необходимо приехать к 10.30 на поворот с основной трассы на Лебяжью Поляну. Оттуда большая компания отправится к месту высадки. С собой нужно взять лопату – одну на двоих, перчатки. Лучше экипироваться резиновыми сапогами. Если будет дождь, не забудьте дождевик.

Кстати, тем, у кого нет собственного транспорта, помогут добраться до места. Автобус отпраивтся в 9-45 от площади Ленина. Также вас привезут обратно. Вот только надо записаться заранее по телефону 8-905-433-07-40 или написать на этот номер через месенджер.

ИСТОЧНИК KP.RU