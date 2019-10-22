Железнодорожники ответят за смерть мужчины на путях под Волгоградом
После трагической смерти молодого мужчины на железнодорожных путях под Волгоградом следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности. Кто из работников Путевой машинной станции № 152 будет отвечать за гибель человека в Светлоярском районе, еще предстоит установить.
По версии следствия, произошла трагедия вскоре после полуночи 10 октября 2019 года. На перегоне станций Тингута - Привольный в это время меняли железнодорожные рельсы. Тридцатилетний мужчина решил перебежать пути по платформе крана путеукладчика, забыв при этом об элементарных правилах безопасности. Удар рельсом пришелся ему в верхнюю часть спины. От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия.
- Лицо, ответственное за указанные работы, еще предстоит установить, как и все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU