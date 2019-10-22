Железнодорожники ответят за смерть мужчины на путях под Волгоградом

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-22T12:27:10+03:00

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После трагической смерти молодого мужчины на железнодорожных путях под Волгоградом следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности. Кто из работников Путевой машинной станции № 152 будет отвечать за гибель человека в Светлоярском районе, еще предстоит установить.

По версии следствия, произошла трагедия вскоре после полуночи 10 октября 2019 года. На перегоне станций Тингута - Привольный в это время меняли железнодорожные рельсы. Тридцатилетний мужчина решил перебежать пути по платформе крана путеукладчика, забыв при этом об элементарных правилах безопасности. Удар рельсом пришелся ему в верхнюю часть спины. От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия.

- Лицо, ответственное за указанные работы, еще предстоит установить, как и все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU