Роскомнадзор с помощью космических аппаратов устроил помехи в телевизорах волгоградцев

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-22T11:08:04+03:00

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Неделю назад волгоградцы одними из последних в стране перешли на цифровое телевидение. Это означало, что телезрители должны были получить высокое качество картинки и чистый звук в HD качестве. На деле многие столкнулись с помехами и зависанием картинки в своем телевизоре, расстроились и пошли обрывать горячую линию по переходу на цифровое ТВ. Подобных звонков было тысячи. Выяснить, чем вызвано плохое качество сигнала, должны были в Роскомнадзоре.

В понедельник, 21 октября ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором неожиданно призналось, что помехи вызвали они сами, да еще и с помощью космических аппаратов. Но, конечно, не для того, чтобы отравить жизнь поклонникам «голубого экрана». Это была специальная тренировка. Во время учений сотрудники отработали «практические действия по поиску и пресечению работы источников недопустимых помех космическим аппаратам». Тем самым, говорят в ведомстве, в условиях реальной помеховой обстановки сотрудники будут работать эффективно.

- В ходе практических заданий локализованы и идентифицированы источники помех, специально созданные на период учений. Тренировка осуществлялась с применением станций спутникового радиоконтроля ФГУП «ГРЧЦ», в задачу которых входит контроль качества распространения обязательных телерадиопрограмм, входящих в первый и второй мультиплексы. В ходе учений были также задействованы аппаратно-программные комплексы космических аппаратов, - сообщает федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU