Почтальон выдавала пенсию купюрами «банка приколов»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-22T11:14:33+03:00

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В Волгоградской области почтальон решила подзаработать на пенсионерах, которым ежемесячно разносила положенные выплаты. Приходила к пожилым людям в дом, отсчитывала деньги. А после того, как те ставили свою роспись в пенсионной ведомости, незаметно меняла купюры настоящие на игрушечные деньги из «банка приколов». Обнаружилось все, когда 85-летний пенсионер из Михайловки пришел с такими деньгами в магазин. А после – сразу в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю сотрудницу почты.

Как позже установили полицейские, этот случай был не единственным. 12 октября почтальон подменила пенсионеру 15 тысяч рублей. Ранее таким же образом на 21 тысячу рублей женщина обманула и 83-летнюю бабушку. Теперь почтальону за грозит до пяти лет колонии.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

В Почте России добавили, что почтальона на время расследования отстранили от работы.

- Служба безопасности УФПС Волгоградской области оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в раскрытии данного преступления, - рассказала представитель управления Елена Суздальцева.

ИСТОЧНИК KP.RU