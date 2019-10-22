Проезд Дорожников станет светлее

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-22T10:21:31+03:00

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Волгоград хотя и город-миллионник, но вечером на многих улицах хоть глаз коли. В этом году, наконец, некоторые из них выйдут из многолетнего мрака. Так, новые уличные фонари установили на проезде Дорожников в Дзержинском районе и вдоль улицы Кузнецкой в Ворошиловском. Светильники здесь будут современные, светодиодные, дающие равномерный поток яркого белого света, а, значит, лучшую видимость на дороге. Кроме того, светодиоды не только экономичнее, но и служат в три раза дольше. После подключения к сети электроснабжения линии освещения введут в эксплуатацию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, вдоль проезда Дорожников компания-инвестор «Светосервис-Волгоград» смонтировала 95 светоточек, на Кузнецкой – 42. Всего же с начала года концессионеры установили в областном центре 1893 уличных фонаря.

Волгоградцы надеются, что фонари заработают сразу же, как закончатся тестовые испытания, потому что на проезде Дорожников даже ночью высокий трафик, а дорога темная и очень извилистая. К сожалению, не всегда новые фонари тут же зажигают, как, к примеру, на Невской: вдоль пешеходной зоны светильники поставили пару лет назад, а они до сих пор работают в редкие дни. Долгое время на улице была темнота, лишь несколько дней линию починили.

ИСТОЧНИК KP.RU