Из-за непотушеной сигареты в огне сгорели два человека

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-22T10:21:53+03:00

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Первой дым заметила соседка. Женщина живет по улице Патриса Лумумбы в Новоаннинском районе и около семи утра она вышла на работу. Волгоградка сразу же набрала номер дежурной части МЧС. Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. Но к этому моменту огонь уже полностью охватил все помещения. На пепелище нашли два тела.

- Пока известно, что погибла 53-летняя хозяйка дома и неизвестный мужчина. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

В этом происшествии нет криминальных следов. Пожар начался с того места, где находилось тело гостя. Скорее всего, он заснул с тлеющей сигаретой. От нее и начался пожар.

- На месте происшествия продолжают работать следователи. Им предстоит установить причины и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по региону.

Дом выгорел изнутри. Фото: СКР

МЧС по Волгоградской области просит соблюдать правила безопасности в быту: не оставлять включенными нагревательные электроприборы, следить за состоянием проводки, не перегружать сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU