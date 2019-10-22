Из-за непотушеной сигареты в огне сгорели два человека
Первой дым заметила соседка. Женщина живет по улице Патриса Лумумбы в Новоаннинском районе и около семи утра она вышла на работу. Волгоградка сразу же набрала номер дежурной части МЧС. Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. Но к этому моменту огонь уже полностью охватил все помещения. На пепелище нашли два тела.
- Пока известно, что погибла 53-летняя хозяйка дома и неизвестный мужчина. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.
В этом происшествии нет криминальных следов. Пожар начался с того места, где находилось тело гостя. Скорее всего, он заснул с тлеющей сигаретой. От нее и начался пожар.
- На месте происшествия продолжают работать следователи. Им предстоит установить причины и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по региону.
Дом выгорел изнутри. Фото: СКР
МЧС по Волгоградской области просит соблюдать правила безопасности в быту: не оставлять включенными нагревательные электроприборы, следить за состоянием проводки, не перегружать сеть.
ИСТОЧНИК KP.RU