2019-10-22T09:14:16+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Авария произошла в городе Камышин
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушка наехала на бордюрный камень и не справилась с управлением.Девушка наехала на бордюрный камень и не справилась с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП произошло уже в половине десятого вечера в городе Камышин. 22-летний парень на «Мазде 6» мчался по улице Пролетарская от Бородинского моста. Он решил свернуть на перекрестке, но не уступил дорогу «Мерседесу», который ехал по правилам. Из-за того, что скорость у машин был высокая, пострадали все, кто в тот момент находились в машинах. Водитель «Мазды» и его 18-летняя пассажирка, водитель «Мерседеса» и его 21-летняя пассажирка. Всех четверых на «скорых» с травмами отвезли в ЦРБ, где им предстоит лечение.

Чуть раньше в этом же городе произошла еще одна крупная аварии. 39-летняя женщина на «десятке» ехала по улице Братьев Сорокиных. Она не увидел камень, который кто-то оставил на дороге. Из-за препятствия машину повело в сторону. Дама не справилась с управлением и «Лада» врезалась в столб.

Пострадал 35-летний пассажир. Мужчину на «скорой» доставили в больницу. У него многочисленные травмы и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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