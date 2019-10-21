«Или двор сделать, или штраф заплатить»: глава Красноармейского района вступился за наказанного прокуратурой чиновника

СЕГОДНЯ 22:11 2019-10-21T22:11:10+03:00

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Прокуратура Волгограда, проверяя деятельность МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» нашла нарушения при заключении контрактов. Заключалось оно в том, что руководители подписали контракт с победителем аукциона раньше положенного срока. По закону, отмечают в областной прокуратуре, «установлен запрет на заключение контракта по результатам аукциона ранее, чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующего протокола».

- Вопреки указанным требованиям три муниципальных контракта на общую сумму около 3 миллионов рублей МБУ были заключены непосредственно в день подписания протоколов о результатах аукционов, что прямо противоречит закону, - поясняют в ведомстве.

За это руководителя МБУ оштрафовали на 45 тысяч рублей. Но есть в этой истории одно «но». Дело в том, что сделал это директор предприятия для того, чтобы компания-победитель смогла раньше приступить к работам.

- Речь о контрактах на ремонты трех дворов. Средства на эти работы высвободились в результате экономии на торгах по другим дворам. Торги провели, как положено. Но договор подписали раньше положенного. В чем умысел? Да он прост! Терять бесценные 10 дней в условиях ограниченного времени и необходимости закончить работы в текущем году - непозволительная роскошь. В случае срыва сроков выполнения, помимо возврата денег трёх уровней бюджета, учреждение получает такую прекрасную штуку, как «меры бюджетного принуждения» согласно БК РФ. Из двух зол..., - вступился за подчиненного и пояснил суть нарушения глава Красноармейского района Антон Конин.

И, кстати, решение суда, еще намерены обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU