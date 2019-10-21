2019-10-21T22:11:10+03:00
Общество

«Или двор сделать, или штраф заплатить»: глава Красноармейского района вступился за наказанного прокуратурой чиновника

Главного озеленителя района оштрафовали на 45 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Волгограда, проверяя деятельность МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» нашла нарушения при заключении контрактов. Заключалось оно в том, что руководители подписали контракт с победителем аукциона раньше положенного срока. По закону, отмечают в областной прокуратуре, «установлен запрет на заключение контракта по результатам аукциона ранее, чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующего протокола».

- Вопреки указанным требованиям три муниципальных контракта на общую сумму около 3 миллионов рублей МБУ были заключены непосредственно в день подписания протоколов о результатах аукционов, что прямо противоречит закону, - поясняют в ведомстве.

За это руководителя МБУ оштрафовали на 45 тысяч рублей. Но есть в этой истории одно «но». Дело в том, что сделал это директор предприятия для того, чтобы компания-победитель смогла раньше приступить к работам.

- Речь о контрактах на ремонты трех дворов. Средства на эти работы высвободились в результате экономии на торгах по другим дворам. Торги провели, как положено. Но договор подписали раньше положенного. В чем умысел? Да он прост! Терять бесценные 10 дней в условиях ограниченного времени и необходимости закончить работы в текущем году - непозволительная роскошь. В случае срыва сроков выполнения, помимо возврата денег трёх уровней бюджета, учреждение получает такую прекрасную штуку, как «меры бюджетного принуждения» согласно БК РФ. Из двух зол..., - вступился за подчиненного и пояснил суть нарушения глава Красноармейского района Антон Конин.

И, кстати, решение суда, еще намерены обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом в «Ниве» нашли застреленного грибника
Шезлонги у Гасителя и амфитеатр на Набережной Волгограда показали с высоты птичьего полета
Проект детской областной больницы Волгограда будет готов к концу 2020-го
Под Астраханью по вине таксиста пострадали трое детей и женщина
Клен, черемуха, рябина и сирень: на Набережной Волгограда высадят 10 тысяч деревьев
Под Волгоградом лихач за пару лет накопил 222 штрафа
Грузина, задушившего в Волгограде сотрудницу детсада, арестовали
В Волгограде фирма заплатит больше миллиона рублей за вырубку 168 вязов
Пранкеры, отсидевшие 10 суток за глумление над полицией, опять приставали к прохожим
Напоили, ограбили, задушили: под суд идут трое волгоградцев за убийство соседа
Парк у Царицынской оперы или у облбольницы: мэрия предлагает голосовать за проекты
Астраханца будут судить за избитого до полусмерти подростка
В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали двое подростков
В Волгоградской области лихач на "Гранте" сбил пятиклассницу
Волгогрдец пырнул ножом в грудь своего 20-летнего друга
В больницах волгоградцев кормили «молочкой» без молока
Еще неделю осень порадует волгоградцев теплом
В Волгограде с экскурсии сбежал 13-летний подросток из Камышинского центра