2019-10-21T19:17:12+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в «Ниве» нашли застреленного грибника

Следователи проводят проверку по факту загадочной смерти
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следователям Котовского района Волгоградской области предстоит нелегкая задача - выяснить обстоятельства загадочной смерти 33-летнего местного жителя. Мужчину нашли застреленным из ружья в собственной «Ниве». При этом криминальных следов в этой истории пока не нашли.

Накануне погибший волгоградец вместе со своим братом отправился на своем внедорожнике в лес. Погода стоит отличная и мужчины решили пособирать грибы, а заодно и поохотиться. По такому случаю с собой прихватили и ружье.

Как рассказал «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, братья устроили привал неподалеку от села Моисеево. Нашли полянку, достали выпивку, которую также взяли на природу, и под разговоры бутылку опустошили.

Что произошло далее, следователям и надо установить. В какой-то момент, владелец «Нивы» сел за руль и уехал в неизвестном направлении. И только через пару часов его нашел брат. Мертвым. Мужчина с огнестрельным ранением находился в машине, а ружье лежало рядом на земле.

- По данному факту проводится проверка, - все, что смогли ответить пока в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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