2019-10-21T18:42:29+03:00
Общество

Шезлонги у Гасителя и амфитеатр на Набережной Волгограда показали с высоты птичьего полета

Видеоблогер снял с квадрокоптера реконструкцию берега Волги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Посмотрите, как преображается нижняя терраса Набережной Волгограда.Посмотрите, как преображается нижняя терраса Набережной Волгограда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Разговоров о том, как идет реконструкция Набережной в Волгограде много. Сколько миллионов вложили, сколько бетона залили, сколько деревьев посадили. И, надо сказать, Набережная действительно преображается. Как вы еще ничего не видели? Тогда смотрите. Видеоблогер Александр Блинков пролетел на своем квадрокоптере вдоль всего берега, где сейчас идут работы, и охватил все участки, где идут работы.

Вот новые шезлонги у памятника «Гасителю», вот новые дорожки и газоны, вот возводят амфитеатр… Семь километров в работе! Красота.

Шезлонги у Гасителя и Набережная Волгограда с высоты птичьего полета.

Правда, у автора видео все-таки остались нарекания к реконструкции. Мол, утро понедельника, а на Набережной ни техники, ни рабочих не видно.

- Зачем под баскетбольным кольцом поставили заграждения для авто? Почему приостановились работы по реконструкции «Шайбы»? Молодые деревья, которые сажали впопыхах к ЧМ-2018 оказались нежизнеспособными, может еще не поздно исправить ошибку? Глава города, вы готовы принять челендж и ответить на эти вопросы? - обращается Блинков под своим видео в соцсетях к мэру Волгограда Виталию Лихачеву.

Волгоградец в последние годы часто бывает в Москве, и возвращаясь в родной город часто печалится по поводу увиденного.

«Видя ЦПКиО, хочется реветь», - с грустью пишет Блинков.

Парк, который обещали сделать образцовым еще к мундиалю, действительно до сих пор представляет жалкое зрелище. Сотни деревьев вырубили, а новые посадить не успели. Так и стоит парк, как пустырь с небольшими островками «оазисов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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