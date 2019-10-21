2019-10-21T15:54:59+03:00
Происшествия

Под Астраханью по вине таксиста пострадали трое детей и женщина

Он подвозил их бесплатно до ближайшего села
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии пострадали 4 человека.В аварии пострадали 4 человека.Фото: УМВД по Астраханской области
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27-летний таксист «Рено Логан» в это воскресенье был выходным, поэтому отправился по своим дела в село Тузуклей. С собой взял 15-летнюю родственницу. Водитель хоть и работал «извозчиком», но по доброте душевной подвозил иногда пассажиров просто так. Вот и 18 октября он подобрал людей на остановке, которые ловили попутку: двух братьев 13 и 11 лет, также посадил в машину мужчину и 30-летнюю женщину.

Всей большой компанией они ехали по дороге Камызяк-Тузуклей. на 21 километре владелец иномарки слишком близко подъехал к грузовику, а когда ГАЗ-53 снизил скорость, врезался в него.

- Удар был очень сильным. Пострадали двое мальчишек, школьница и женщина. У кого-то закрытая черепно-мозговая травма, у кого-то еще и резаные раны головы, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах. Известно, что у водителя есть неоплаченный штраф за нарушения перевозки детей. Сейчас ему предстоит также ответить и за перегруз авто и за пострадавших пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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