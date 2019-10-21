Клен, черемуха, рябина и сирень: на Набережной Волгограда высадят 10 тысяч деревьев

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-21T15:34:28+03:00

Деревья и кустарники подбирали те, которые хорошо переносят волгоградский климат. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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К озеленению нижней террасы Набережной Волгограда власти подошли очень тщательно. Там не просто высадят новые деревья и кустарники, а сделают это в соответствии с разработанным специалистами дендропланом. Так, что зеленые насаждения будут гармонировать с архитектурными новинками. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

Всего обещают высадить более 10 тысяч деревьев и кустарников. Подбирали виды, приспособленные к волгоградскому климату. Прогулочные зоны будут сформированы из кленов, черемухи и рябины. В план также попали боярышник, можжевельник, липы, барбарис, ну и, конечно, любимая волгоградцами сирень.

- По замыслу агрономов, отдельные локации нового парка выделят с помощью живой изгороди из кизильника и пузыреплодника калинолистного. Еще одним украшением нижней террасы набережной станет листопадный декоративный кустарник - спирея вангутта, - рассказывают в администрации города. Высадят кустарник и у новых фонтанов.

- У фонтана «Арка», состоящего из двух чаш и разделенного пешеходным мостом, высадят кусты сирени, ирги и спиреи вангутты. А вокруг светодинамического фонтана, который строят неподалеку от амфитеатра, зеркально высадят кусты сирени, рябины, а также живые изгороди из пузыреплодника калинолистного, - перечисляют в мэрии.

Напомним, что уже в следующем - 2020 году - на нижней террасе должны завершить все монтажные работы (в том числе поливочную систему). А открыть парковую зону обещают к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU