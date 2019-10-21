Под Волгоградом лихач за пару лет накопил 222 штрафа

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-21T15:15:26+03:00

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59-летнего жителя Светлоярского района остановили сотрудники ГИБДД. У мужчины проверили документы и посмотрели по базе должников. Оказалось, что за ним накопилось 222 штрафа. Среди самых частых: выезд за стоп-линию и превышение скорости. Причем насобирал он их за пару лет.

На место полицейские вызвали судебных приставов, которые за долг в 151 тысяч рублей арестовали машину его машину ВАЗ-2114 и доставили ее на специальную стоянку.

Кстати, возможно, нарушал правила движения не только мужчина, но и его жена и сын, которые также часто пользовались авто. В любом случае, семейный бюджет изрядно пострадает.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что штрафы необходимо оплатить в течение 60 дней, с даты постановления о наложении административного штрафа. Если пропустить этот срок, то в дело вступают судебные приставы, которые вправе конфисковать машину у злостных неплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU