В Волгограде фирма заплатит больше миллиона рублей за вырубку 168 вязов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-21T14:45:52+03:00

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К сожалению, Волгоград зеленым городом не назовешь: растения гибнут и от жары и от бездумого отношения некоторых чиновников. Тут каждое хилое деревце на счету. Именно поэтому когда жители Ворошиловского района заметили пеньки в лесополосе, то обратились в природоохранную прокуратуру. Слишком уж большие проплешины появились в городском лесу. Сотрудники выехали на место, и увидели, что вырубили 168 вязов. Все они мешали проложить сети. Подрядчиком было ООО «Южрегионтелеком». Работники просто взялись за пилу, когда деревья оказались у них на пути.

После проверки сотрудники природоохранной прокуратуры направили иск в суд. они требовали от компании возместить ущерб, нанесенный природе. И Аксайский районный суд Ростовской области вынес решение: взыскать с подрядчика всю сумму.

Теперь руководству фирмы предстоит изыскать необходимую сумму, иначе их ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU