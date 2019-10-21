2019-10-21T12:57:57+03:00
Происшествия

Напоили, ограбили, задушили: под суд идут трое волгоградцев за убийство соседа

Они забрали 130 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сейчас все трое находятся в СИЗО.Сейчас все трое находятся в СИЗО.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Волгограде под суд идут три жителя Суровикинского района. Мужчины обвиняются в грабеже, убийстве, поджоге своего знакомого

40-летний волгоградец давно заприметил у соседа деньги. Тот всегда носил их с собой – боялся, что заберутся в дом и ограбят. Сумма была не очень большой, но для кого-то, к сожалению, слишком желанной. Мужчина рассказал о богатом знакомом друзьям и те разработали целый план.

Один из них должен был пригласить соседа в гости, затем напоить. После этого, ждать его пьяного дома и ограбить. И эта часть «удалась», деньги оказались у них. Но в ходе преступления сообщники решили, что жертва может их выдать, поэтому сосед задушил односельчанина. В завершении всего инициатор грабежа подожог дом, чтобы все решили, что тот сам себя нечаянно спалил по-пьяни.

Но следовали сумели выяснить, что пожар – это не случайность. Они вышли на убийц и задержали их. Теперь им грозит большой срок, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Астраханью по вине таксиста пострадали трое детей и женщина
Клен, черемуха, рябина и сирень: на Набережной Волгограда высадят 10 тысяч деревьев
Под Волгоградом лихач за пару лет накопил 222 штрафа
Грузина, задушившего в Волгограде сотрудницу детсада, арестовали
В Волгограде фирма заплатит больше миллиона рублей за вырубку 168 вязов
Пранкеры, отсидевшие 10 суток за глумление над полицией, опять приставали к прохожим
Парк у Царицынской оперы или у облбольницы: мэрия предлагает голосовать за проекты
Астраханца будут судить за избитого до полусмерти подростка
В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали двое подростков
В Волгоградской области лихач на "Гранте" сбил пятиклассницу
Волгогрдец пырнул ножом в грудь своего 20-летнего друга
В больницах волгоградцев кормили «молочкой» без молока
Еще неделю осень порадует волгоградцев теплом
В Волгограде с экскурсии сбежал 13-летний подросток из Камышинского центра