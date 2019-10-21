Напоили, ограбили, задушили: под суд идут трое волгоградцев за убийство соседа

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-21T12:57:57+03:00

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В Волгограде под суд идут три жителя Суровикинского района. Мужчины обвиняются в грабеже, убийстве, поджоге своего знакомого

40-летний волгоградец давно заприметил у соседа деньги. Тот всегда носил их с собой – боялся, что заберутся в дом и ограбят. Сумма была не очень большой, но для кого-то, к сожалению, слишком желанной. Мужчина рассказал о богатом знакомом друзьям и те разработали целый план.

Один из них должен был пригласить соседа в гости, затем напоить. После этого, ждать его пьяного дома и ограбить. И эта часть «удалась», деньги оказались у них. Но в ходе преступления сообщники решили, что жертва может их выдать, поэтому сосед задушил односельчанина. В завершении всего инициатор грабежа подожог дом, чтобы все решили, что тот сам себя нечаянно спалил по-пьяни.

Но следовали сумели выяснить, что пожар – это не случайность. Они вышли на убийц и задержали их. Теперь им грозит большой срок, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU