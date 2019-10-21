Астраханца будут судить за избитого до полусмерти подростка
В Астраханской области передают в суд уголовное дело в отношении 20-летнего парня. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
Само ЧП произошло в поселке Оранжереи Икрянинского района. 17-летнего подростка обвиняемый увидел в магазине. Из-за мелочи между ними завязалась ссора. Но разошлись мирно, без драки. В следующий раз он увидел его уже в местном парке. Он напал на молодого астраханца. Сначала дважды ударил его руками по лицу, а затем ударил ногой по голове, а затем ушел по делам.
Мальчишка вернулся домой. Но ночью ему стало хуже: заболела голова, стало тошнить. Родители вызвали «скорую», которая отвезла подростка в больницу. Он провел в ней несколько недель. Медэксперты на основании заключений врача и диагнозов сделали выводо тяжком вреде здоровью.
- Любителя рукопашной задержали. Следователи сумели доказать вину мужчины. Теперь ему грозит тюремный срок, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU