2019-10-21T11:26:48+03:00
Происшествия

Астраханца будут судить за избитого до полусмерти подростка

Он напал на него в парке
Екатерина МАЛИНИНА
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Уголовное дело передали в суд.Уголовное дело передали в суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Астраханской области передают в суд уголовное дело в отношении 20-летнего парня. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью

Само ЧП произошло в поселке Оранжереи Икрянинского района. 17-летнего подростка обвиняемый увидел в магазине. Из-за мелочи между ними завязалась ссора. Но разошлись мирно, без драки. В следующий раз он увидел его уже в местном парке. Он напал на молодого астраханца. Сначала дважды ударил его руками по лицу, а затем ударил ногой по голове, а затем ушел по делам.

Мальчишка вернулся домой. Но ночью ему стало хуже: заболела голова, стало тошнить. Родители вызвали «скорую», которая отвезла подростка в больницу. Он провел в ней несколько недель. Медэксперты на основании заключений врача и диагнозов сделали выводо тяжком вреде здоровью.

- Любителя рукопашной задержали. Следователи сумели доказать вину мужчины. Теперь ему грозит тюремный срок, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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