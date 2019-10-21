2019-10-21T13:58:08+03:00
Происшествия

В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали двое подростков

Мужчина на «Ниссане» не уступил дорогу
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель маршрутки повернул на "красный".Водитель маршрутки повернул на "красный".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла в Ворошиловском районе днем. 34-летний водитель на «Ниссане» ехал по 1-й Продольной в сторону Североморцев. Он не уступил дорогу маршрутке. В результате столкновения в салоне «Луидора» пострадали двое подростков: 14-летний и 12-летний мальчишки. Их на «скорой» доставили в больницу. Ребятам предстоит лечение.

Еще одно ДТП с общественным транспортом произошло в Волжском. В 11-35 36-летний водитель на маршрутке №260 проехал на красный при повороте с улицы Энгельса. В это время там проезжал трамвай. В столкновении пассажиры не пострадали. Они пересели на другой микроавтобус по тем же билетам. Досталось 42-летней женщине, которая сидела в маршрутке. Ей потребовалась помощь медиков. Очевидцы вызвали "скорую", которая увезла ее в медучреждение.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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