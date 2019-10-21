В Волгоградской области лихач на "Гранте" сбил пятиклассницу

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-21T13:55:24+03:00

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Сколько бы мы не учили детей правильно переходить дорогу, это малоэффективно, пока сами родители не будут показывать пример соблюдения ПДД. В Котовском районе под колеса машины попала школьница. Пятиклассница возвращалась домой после прогулки. Девочка решила сократить путь и перебежать дорогу: «зебра» была далеко. Но сделала всего пару шагов. Водитель на «Гранте» гнал по улице Мира намного больше положенных 40. Он заметил ребенка в последний момент и не успел затормозить. 11-летняя школьница получила травмы, ее доставили в больницу.

- Водителю, превысившему скорость, грозит наказание за нарушение правил дорожного движения, в результате которого пострадал пешеход, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария случилась в Краснооктябрьском районе в пять часов утра. Водитель на «Рено Сандеро» ехал по улице Еременко в сторону Менделеева. В темноте он не увидел 20-летнего парня, который перебегал дорогу. В результате наезда молодой человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU