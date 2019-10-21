2019-10-21T09:18:12+03:00
Происшествия

Волгогрдец пырнул ножом в грудь своего 20-летнего друга

Ему грозит до 10 лет лишения
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина после преступления сбежал.Мужчина после преступления сбежал.
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О пациенте с ножевым ранением грудной клетки сообщили врачи Даниловской районной больницы. Медики рассказали, что доставили 21-летнего парня от одного из домов райцентра, куда вызвали «скорую». Состояние у молодого мужчины тяжелое. Еще бы пару сантиметров ближе к сердцу, шансов выжить у него бы не было.

Следователи за несколько часов выяснили, кто может быть причастен к преступлению. В воскресенье молодой человек пил, но не один, а 33-летним другом. Сначала все было весело и хорошо. Но товарищи поссорились из-за мелочи. Сначала просто друг друга трехэтажным матом покрыли, а затем самый проворный из них схватился за нож и ударил приятеля. После чего протрезвел, испугался и сбежал.

Мужчину нашли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В уголовном кодексе прописано до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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