2019-10-21T08:48:41+03:00
Общество

В больницах волгоградцев кормили «молочкой» без молока

Роспотребнадзор проверил питание в лечебно-профилактических учреждениях
Екатерина МАЛИНИНА
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Все нарушения необходимо устранить.Все нарушения необходимо устранить.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Мало от кого можно услышать, что в больницах кормят вкусно и сытно. Чаще всего это связано с диетой, прописанной больным. Но бывают случаи, когда то, что дают на завтрак обед и ужин, не соответствует требованиям закона. Это проверяет Роспотребнадзор. Волгоградские санитарные врачи за 9 месяцев этого года выехали с проверками в 18 больниц. исследовали 60 проб по микробиологическим, физико-химическим, паразитологшическим, санитарно-химическим показателям. Смотрели, есть ли в еде антибиотики. Соответствует ли питание всем критериям безопасности.

Лабораторные исследования показали, что три пробы не прошли проверку. Они не соответсвовали по показателям идентификации и фальсификации. То есть в молочной продукции были растительные жиры. Масло было спредом, а творог – творожной массой.

Всего ревизоры составили 10 протоколов об административной ответственности, выписали 10 штрафов на 61 тысячу рублей. Всем больницам в ближайшее время необходимо устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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