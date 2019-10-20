2019-10-20T18:31:23+03:00
Общество

Еще неделю осень порадует волгоградцев теплом

Однако, ночью ожидаются заморозки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наслаждайтесь последними теплыми деньками.Наслаждайтесь последними теплыми деньками.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Октябрь радует волгоградцев теплым солнышком и яркими красками. И такая сказочная погода продержится еще неделю. По данным синоптиков, поступление тёплого воздуха обусловливают пониженное атмосферное давление на севере и обширный мощный антициклон на юге европейской части Русской равнины. Днем столбик термометра вплоть до 26 октября будет держаться на отметках +15…+18 градусов. Правда, ночи уже холодные и местами температура воздуха может опуститься до ноля.

Что еще важно: дождей пока не ожидается, будет сухо и комфортно. И только водителям следует быть аккуратнее на дорогах, потому что по утрам синоптики прогнозируют туманы.

Так, 21 октября, утром туман, днем +15...+20º. Во вторник и в среду, 22 и 23 октября соответственно, юго-западный ветер сменится на северо-западный и чуть похолодает: днем +16...+19°, ночью - +5...+7 градусов. Малооблачно.

С 28-го октября в Волгоградскую область придут морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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