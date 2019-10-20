2019-10-20T16:37:59+03:00
Происшествия

В Волгограде с экскурсии сбежал 13-летний подросток из Камышинского центра

Мальчишку ищут уже третьи сутки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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18 октября в Волгоград на экскурсию привезли ребят из Камышинского центра помощи детям, оставшийся без попечения родителей. И пока одни внимательно слушали сопровождающих, один из воспитанников, уличив момент, отстал от группы и сбежал. Кинулись сразу, но его уже и след простыл.

- В полицию с заявлением о пропаже обратились сразу 18 октября. Но пока мальчишку не нашли. Ищем, - говорят «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона.

Известно, что мальчику 13 лет. Он из цыганской семьи, Кроме него у мамы еще семеро детей. Но за то, что она не следила за малышами, ее лишили родительских прав. Троих детей из семьи отправили в Камышинский центр. Но, едва цыганчонок оказался в Волгограде, он тут же сбежал. Сбегает этот воспитанник из центра уже не в первый раз. В полиции Воллгограда полагают, что его местонахождение скрывает семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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