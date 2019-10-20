2019-10-20T14:49:55+03:00
Общество

Ради дачников пустили дополнительный рейс парохода на «Сарпинский»

Волгоградцы смогли отправиться на природу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пароход подойдет к пристани «Щучий проран» к 16.20.Пароход подойдет к пристани «Щучий проран» к 16.20.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Погода в Волгограде стоит просто сказочная: тепло, солнечно, красочно. В такую погоду, естественно, многие волгоградцы решили вырваться на природу и на дачи: насладиться последними теплыми деньками золотой осени. Ради дачников и было принято решение организовать в это воскресенье, 20 октября, дополнительный рейс теплохода на остров Сарпинский.

- Для удобства многочисленных пассажиров заблаговременно подготовлен резервный теплоход одного из самых популярных муниципальных речных маршрутов «Волгоград - Щучий проран - Культбаза». Он подойдет к пристани «Щучий проран» к 16.20, в период, когда с острова Сарпинский прогнозируется наиболее интенсивный пассажиропоток, и совершит дополнительный рейс до Речпорта, - сообщают в администрации Волгограда.

Всего на выходные расписанием предусмотрено 20 рейсов речных трамвайчиков. При этом работа теплоходов строится с учетом потребностей и пожеланий как жителей острова Сарпинский, так и владельцев дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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