2019-10-20T13:41:14+03:00
Общество

В ЖК «Долина» Волгограда в 2020 году построят еще один детский садик

Новое дошкольное учреждение сможет принять 245 детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В ЖК «Долина», который расположен в Советском районе Волгограда, в 2020 году построят еще один новый детский садик. Микрорайон этот самый молодой и активно застраивается, с каждым днем здесь все больше молодых семей и детей. Поэтому потребность в дошкольном учреждении велика. Как сообщают «КП-Волгоград» в администрации региона, детсад построят в рамках нацпроекта «Демография». На данный момент уже определен подрядчик - строить здание будет АО «Приволжтрансстрой».

- Это будет трехэтажное здание, которое сможет принять 245 детей. Здесь разместятся 14 групп общеразвивающей направленности для ребятишек в возрасте от шести месяцев до семи лет. 45 мест будут предназначены для кратковременного пребывания, - уточняют в облздраве. - На первом этаже расположатся три ясельные группы, медицинский блок, пищеблок, зал для музыкальных занятий. На втором этаже - пять групп, зал для физкультурных занятий. На третьем этаже - шесть групп, а также студия театральной деятельности.

Напомним, в 2019-м в Волгоградской области начали строить сразу 11 новых детсадов. В 2020 году построят еще девять садиков (из них пять уже законтрактованы), а всего к концу 2024 года — 25. Будут созданы порядка 4000 новых мест, треть из которых в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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