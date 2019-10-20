2019-10-20T10:57:19+03:00
Общество

В Волгоградской области в этом году собрали в два раза больше подсолнечника

Год выдался урожайным и на зерновые
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот год выдался в Волгоградской области урожайным, на полях поспело все - и пшеница, и овощи, и подсолнечник. Причем не просто поспело, а фермеры собрали даже больше, чем ожидали. Особенно порадовали масличные культуры: в этом сезоне их собрали 600,2 тысяч тонн - в два раза больше, чем в прошлом году. Отменный урожай это лето подарило и тем, кто выращивает зерновые культуры. Как сообщают в Волгоградстате, по данным на 1 октября 2019-го валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально-оприходованном весе в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей Волгоградской области составил 4079,0 тысяч тонн. Это на 21% больше, чем в 2018-м.

Даже картофель в этом году родил на волгоградских полях. Его собрали 196,8 тысяч тонн (105,5%), овощей открытого грунта – 567,5 тысяч тонн (113,6%).

- С одного гектара убранной площади получено по 20,2 центнера зерна (год назад – 18,2 ц/га), 16,4 центнера масличных культур (11,6 ц/га), 152,9 центнера картофеля (141,6 ц/га), 332,4 центнера овощей открытого грунта (313,9 ц/га), - добавляют специалисты статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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