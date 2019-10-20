2019-10-20T10:22:08+03:00
Политика

На астраханском полигоне успешно испытали новейшие ракетные системы «Триумф»

Зенитчики уничтожили 8 скоростных ракет-мишеней
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Фото с сайта Минобороны РФ.Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Фото с сайта Минобороны РФ.
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На межвидовом полигоне Капустин Яр полигоне в Астраханской области прошли испытания новейшей зенитное ракетной системы С-400 «Триумф». В ходе испытаний по условному району самолеты и вертолеты наносили авиаудары, а зенитчики отражали их. В роли целей для «Триумфа» выступали высокоманевренные и низколетящие ракеты-мишени «Кабан», «Бекас» и «Армавир».

- В ходе разыгранных эпизодов были проведены проверка системы ПВО самолетом-разведчиком условного противника в качестве контрольной цели, отражение авиационного удара самолетов и вертолетов условного противника с имитированными пусками зенитных ракет, марши между противовоздушными боями подразделений на новые боевые позиции, - описывают прошедшие испытания в пресс-службе Южного военного округа.

Для справки: С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

По оценке специалистов С-400 значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

Под Астраханью новейший ЗРС "Триумф" уничтожил восемь скоростных ракет.Зенитчики ЮВО применили зенитные ракетные системы С-400 Триумф по восьми низколетящим скоростным высокоманевренным целям во время тренировки на полигоне Капустин Яр В роли целей выступили ракеты-мишени Кабан , Бекас и Армавир . Развернувшись в позиционном районе и заступив на дежурство, подразделения отразили условный авиаудар самолетов и вертолетов пусками зенитных ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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