2019-10-20T10:04:15+03:00
Происшествия

Под Волгоградом под колеса попал 14-летний мотоциклист

А на трассе «М-6«Каспий» китайская иномарка протаранила трактор с прицепом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Байкеры уже закрыли мотосезон, а вот любители скутеров еще нет, и, как ни печально, продолжают пополнять аварийную статистику в Волгоградской области. Так, 19 октября в ДТП попал 14-летний школьник, который рассекал на мотоцикле «XMOTO» по Жирновску. Правда, виновным оказался не юный байкер, а опытный 36-летний водитель «ВАЗ – 21099». Это мужчина не пропустил скутериста, когда тот поворачивал по улице Карла Маркса.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист с травмами доставлен в больницу, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

А вечером того же дня в аварии на трассе «М-6«Каспий» чуть пострадал еще один юный водитель - 19-летний парень. Он находился в прицепе, который тянул трактор «БЕЛАРУС» по дороге из поселка Гумрак в поселок Новая Надежда, когда в эту сцепку на полном ходе влетела китайская легковушка «Дайхацу». Причем 37-летний водитель иномарки ехал в попутном направлении и умудрился догнать трактор и врезаться в него. Травмы получил только виновник ДТП, сейчас он в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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