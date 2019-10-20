2019-10-20T09:47:37+03:00
Происшествия

В Волгограде рецидивист из Москвы ограбил молодого парня

Бандита уже давно искала полиция за кражи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Москвича уже давно разыскивала полиция за кражи. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.Москвича уже давно разыскивала полиция за кражи. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Дожились, что бандиты нападают уже прямо на улице, причем в людных местах. На днях - 16 октября - 20-летнего волгоградца ограбили у торгового центра. Мужчина напал на него, и, приставив нож с горлу, забрал сумку. В сумке, по словам потерпевшего, находилась спортивная форма, дорогостоящий сотовый телефон, деньги и банковская карта. С карты, кстати, позже были списаны 2900 рублей.

К счастью, преступник не тронул молодого человека.

По «горячим следам» нашли того, кто совершил разбойное нападение. Им оказался 34-летний житель города Воскресенска Московской области. Мужчина приехал в Волгоградскую область подработать на уборке урожая на полях.

- Москвич ранее уже был судим за совершение краж, мошенничеств и фальшивомонетничество, и находится в федеральном розыске за совершение преступления в столице, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Кстати, при обыске у задержанного нашли еще одну банковскую карту. Карта оказалась другого потерпевшего 25-летнего волгоградца, которого он ограбил накануне, и уже успел снять со счета 18 тысяч рублей.

- На москвича завели уголовное дело по двум статьям «Разбой» и «Кража». В совокупности ему грозит до десяти лет лишения свободы, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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