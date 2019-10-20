В Волгограде иномарка врезалась в припаркованную «Ладу»: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-20T09:16:13+03:00

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Водители, куда вы все торопитесь? Этот вопрос задаешь регулярно, когда читаешь полицейские сводки ДТП. только за минувшие сутки 19 октября на волгоградских дорогах пострадали 9 человек. Среди них 5-летний ребенок.

33-летний мужчина остановил свою «Ладу Калину» у дома № 80 по улице Рокоссовского в Волгограде. И не успел выйти из машины, как в его легковушку на скорости влетел «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 22-летний парень. От удара пострадала 5-летняя девочка, ее с травмами увезли в больницу.

Еще одну «Ладу Калину» снес «Мерседес Бенц», и опять пострадали люди в отечественной легковушке. Эта авария, как сообщают в ГУ МВД по региону, произошла с Светлоярском районе Волгоградской области на трассе «Волгоград – Элиста». 24-летний водитель за рулем иномарки мчался в сторону Волгограда, да так торопился, что влетел в «Ладу», которая ехала в попутном направлении.

- От удара «Ладу Калину», под управлением 64-летнего водителя, выбросило в кювет попутного направления. Водитель и его 64-летний пассажир, к счастью, остались живы, но получили различные травмы и были госпитализированы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU