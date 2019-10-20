Губернатор Астраханской области рассекал на байке с «Ночными волками»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-20T08:42:25+03:00

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В России мотодвижение активно развивается. Еще бы - ведь мотоклуб «Ночные волки» поддерживает лично президент России Владимир Путин. Не так давно он во время посещение байк-шоу сам сел и прокатился за рулем «Урала». А вчера, 19 октября, его примеру последовал и глава Астраханской области Игорь Бабушкин - прокатился на железном двухколесном коне в колонне с астраханскими представителями движения «Ночные волки». Вместе с байкерами губернатор закрыл мотосезон.

babushkin_iyu Гллава Астраханской области рассекал по городу на байке

«Я уверен, что два колеса объединяют, дают ощущение драйва, жизни людям разных политических взглядов, разных вероисповеданий, уравнивают всех перед дорогой, дают чувство свободы. Очень рад тому, что смог присоединиться и разделить это чувство с байкерами. Всем спасибо за мероприятие. Отличная организация!», - подписал свое фото на байке на своей страничке в инстаграме Игорь Бабушкин.

И пожелал всем участникам мотодвижения быть аккуратнее на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU