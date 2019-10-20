2019-10-20T08:42:25+03:00
Общество

Губернатор Астраханской области рассекал на байке с «Ночными волками»

Игорь Бабушкин вместе с байкерами закрыл мотосезон
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В России мотодвижение активно развивается. Еще бы - ведь мотоклуб «Ночные волки» поддерживает лично президент России Владимир Путин. Не так давно он во время посещение байк-шоу сам сел и прокатился за рулем «Урала». А вчера, 19 октября, его примеру последовал и глава Астраханской области Игорь Бабушкин - прокатился на железном двухколесном коне в колонне с астраханскими представителями движения «Ночные волки». Вместе с байкерами губернатор закрыл мотосезон.

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Гллава Астраханской области рассекал по городу на байке
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«Я уверен, что два колеса объединяют, дают ощущение драйва, жизни людям разных политических взглядов, разных вероисповеданий, уравнивают всех перед дорогой, дают чувство свободы. Очень рад тому, что смог присоединиться и разделить это чувство с байкерами. Всем спасибо за мероприятие. Отличная организация!», - подписал свое фото на байке на своей страничке в инстаграме Игорь Бабушкин.

И пожелал всем участникам мотодвижения быть аккуратнее на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU

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