2019-10-19T23:28:54+03:00
Досуг

Слона выведут на променад в центре Волгограда

Цирковой слон 20 октября прогуляется в Комсомольском саду, а Волжском устроят экскурсию на английском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"По городу слона водили" - в воскресенье это будет в Волгограде."По городу слона водили" - в воскресенье это будет в Волгограде.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Комсомольский сад не устает удивлять жителей и гостей Волгограда. На этот раз помогут ему в этом артисты цирка, причем артисты, которых в нашем городе нечасто увидишь. На променад в Комсомольский сад выведут индийского слона, который приехал в город с новым представлением "Инди-Ра". Познакомиться с добродушным гигантом можно будет в воскресенье, 20 октября 2019 года, с 12 до 14 часов в парке за НЭТом. Если слон вам не интересен, можно просто насладиться прогулкой по яркому осеннему городу.

А тех, кто не прочь попрактиковаться в английском, ждут 20 октября в Волжском. В 16.00 от краеведческого музея (улица Фонтанная, 10) стартует пешеходная экскурсия на английском языке Historic Old City Walking Tour - II. Стоимость часовой прогулки 100 рублей. Предварительная запись по телефону (8443) 41-48-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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