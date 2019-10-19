Слона выведут на променад в центре Волгограда

19 Окт. 23:28 2019-10-19T23:28:54+03:00

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Комсомольский сад не устает удивлять жителей и гостей Волгограда. На этот раз помогут ему в этом артисты цирка, причем артисты, которых в нашем городе нечасто увидишь. На променад в Комсомольский сад выведут индийского слона, который приехал в город с новым представлением "Инди-Ра". Познакомиться с добродушным гигантом можно будет в воскресенье, 20 октября 2019 года, с 12 до 14 часов в парке за НЭТом. Если слон вам не интересен, можно просто насладиться прогулкой по яркому осеннему городу.

А тех, кто не прочь попрактиковаться в английском, ждут 20 октября в Волжском. В 16.00 от краеведческого музея (улица Фонтанная, 10) стартует пешеходная экскурсия на английском языке Historic Old City Walking Tour - II. Стоимость часовой прогулки 100 рублей. Предварительная запись по телефону (8443) 41-48-41.

ИСТОЧНИК KP.RU