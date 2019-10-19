2019-10-19T19:10:16+03:00
Спорт

«Ротор» на выезде вничью сыграл с «Армавиром»

Матч 18-го тура Олимп - Первенства ФНЛ «Армавир» - «Ротор» завершился со счетом 0:0
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"Ротор" борется за победу в первенстве ФНЛ."Ротор" борется за победу в первенстве ФНЛ.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Футболисты волгоградского «Ротора» 19 октября с настроем на победу отправились на Кубань, где их ждала встреча с «Армавиром». Сине-голубых от второго места отделяли всего три очка, тогда как хозяева в середнячках первенства. Но соперники не воспользовались шансом. Матч 18-го тура Олимп - Первенства ФНЛ «Армавир» - «Ротор» завершился вничью со счетом 0:0.

В первом тайме гости были чуть активней хозяев. Сине-голубые чаще пытались бить по воротам, но особой меткостью не отличились. На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Второй тайм также не мог порадовать ни зрелищностью, ни результативностью атак.

«Ротор» словно экономил силы, решив заработать одно очко малой кровью - в ближайшую неделю сине-голубых ждут еще две встречи. Волгоградцы по-прежнему на третьем месте. И если лидер первенства московское «Торпедо» ушло в отрыв, то «Химки» матч 18-го тура «Нижнему Новгороду» проиграли. Так что разрыв между вторым и третьим местом сократился до двух очков.

Уже в следующую среду, 23 октября, «Ротор» встретится дома с «Лучом» из Владивостока. Матч на «Волгоград Арене» начнется в 19.00.

«Армавир» - «Ротор» - 0:0 (0:0) «Армавир»: Матюша, Кутин (Мирошниченко, 87), Васильев, Тен, Хайруллов, Лусикян, Падерин (Иванченко, 68), Клопков (к), Переверзев (Поляков, 70), Думбия (Тучевич, 77), Калмыков. «Ротор»: Нестеренко, Попов, Байрыев (к), Удалый, Николаев, Султонов, Песегов, Фатуллаев (Алейник, 73), Ткачук, Евсеев (Горбунов, 63), Саная (Муллин, 66). Предупреждения: Кутин, 20; Лусикян, 24; Тен, 45 - Николаев, 14; Горбунов, 75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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