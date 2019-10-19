2019-10-19T16:45:37+03:00
Общество

Вторая «Точка кипения» открылась в Волгограде

Она будет работать на площадке ВолГУ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"Точка кипения" открылась в ВолГУ. Фото: АВО"Точка кипения" открылась в ВолГУ. Фото: АВО
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В Волгограде открылась вторая «Точка кипения» - пространство коллективной работы, которое должно объединить бизнес и представителей власти, студентов и ученых, активистов старшего поколения и молодежь. Работать она будет на площадке Волгоградского государственного университета. Первая в городе-герое «Точка кипения» месяцем раньше появилась в ВолгГТУ. Развивается проект при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив. Главные направления - цифровая экономика и технологии, комфортная среда и современные практики.

На «Точке» откроют доступ к цифровой платформе Университет 20.35. Студенты и преподаватели получат дополнительные возможности для образования и индивидуальные рекомендации, смогут найти единомышленников и новые контакты.

Как рассказали в областной администрации, также на базе госуниверситета открылся детский центр «Дом научной коллаборации». Школьников здесь ждут 15 кружков и секций, где делают упор на развитие креативного и критического мышления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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