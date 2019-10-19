2019-10-19T16:13:20+03:00
Общество

Под Волгоградом отметят День дуба

Праздник пройдет 25 октября зоне отдыха на берегу ерика Верблюд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы соберут семена дуба, чтобы вырастить новые дубравы.Волгоградцы соберут семена дуба, чтобы вырастить новые дубравы.Фото: Алексей ФОКИН
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В конце октября в Волгоградской области отметят необычный праздник – День дуба. Пройдет он в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» 25 октября 2019 года. В оборудованной зоне отдыха на берегу ерика Верблюд устроят квест и мастер-классы. Участники будут собирать желуди, раскрашивать сувенирные домики, мастерить открытки опять же из желудей. И, конечно, наслаждаться природой и яркими красками осени. Также в программе – концерт, выставка рисунков и костюмированное дефиле. Самых активных ждут призы и подарки. Здесь же наградят победителей конкурсов на лучшие рисунки и костюмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, в октябре экологи, лесники и волонтеры уже устроили несколько походов за желудями черешчатого дуба. Только за один день акции «Возродим дубравы Волго-Ахтубинской поймы» сотрудники Среднеахтубинского и Лещевского лесничеств вместе со студентами аграрного университета собрали более ста килограммов семян. А в следующем году эти желуди высадят в пойме.

Всего в этом году в Волгоградской области заготовят порядка 5 тонн семян сосны, акации, абрикоса и смородины, дуба и ясеня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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