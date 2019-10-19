В Волгограде решили, кто высадит деревья в трех скверах

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-19T11:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Волгограда подвела итоги аукционов на благоустройство трех парков и скверов в Советском районе города. Речь идет о продолжении работ в сквере Памяти на месте взорванного дома на проспекте Университетском, 60, в сквере у 54-й школы и в парке Петровском. Все три общественных пространства будут благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды».

В школьном скверике на Казахской появятся клумбы и газон, лавочки и почти километр поливочного водопровода. Вокруг сделают заборчик, а внутри высадят несколько десятков сосен. Работать здесь будет ООО «Промремонт».

Пустующий сквер Памяти индивидуальный предприниматель установит детский городок с качелями и каруселями. Для тех, кто постарше, здесь появятся уличные тренажеры, турники – спортплощадка будет на мягком резиновом покрытии. Сделают здесь и бесплатный скейт-парк с шестью фигурами. На зеленой зоне будет рулонный газон. Появятся в сквере и дополнительные лавочки и урны.

А парк Петровский будет обустраивать ООО «РайГрас». Здесь вымостят плиткой тротуары, сделают поливочник, поставят лавочки. Из зелени появятся газон и несколько десятков кустарников, среди которых спирея, форзиция, калина и кизильник.

Работы выполнят этой осенью, а гарантия на все будет действовать пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU