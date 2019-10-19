Волгоградец забил насмерть астраханца

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-19T10:52:00+03:00

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Тело убитого мужчины обнаружили на пастбище неподалеку от села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области 14 октября 2019 года. Спустя несколько дней следователи нашли и задержали и подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 59-летний волгоградец.

По версии следствия, 13 октября мужчины вместе пасли отару овец в степи близ села Соленое Займище. По какой-то причине между ними возник нешуточный конфликт. В пылу ссоры волгоградец схватился за палку и начал бить приятеля. Он нанес ему множество ударов по голове, потом стал добивать ногами. А когда астраханец потерял сознание, продолжил пасти овец, словно ничего и не было.

От полученных травм астраханец скончался в степи, не приходя в сознание. Нашли его спустя сутки. На волгоградца завели уголовное дело по статье «убийство». Ему грозит срок от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

- Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU